США не смогли реализовать свою концепцию Быстрого глобального удара

Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Исследовательская служба Конгресса США подготовила доклад под названием «Быстрый глобальный удар неядерным оружием и баллистические ракеты большой дальности: предпосылки и проблемы».

В предисловии к докладу отмечается, что Быстрый глобальный удар неядерным оружием позволит Соединенным Штатам поражать цели в любом месте на Земле всего за час. Эта способность может подкрепить усилия США по сдерживанию и поражению противников, позволяя Соединенным Штатам атаковать очень важные цели в начале или во время конфликта.

В документе подчеркивается, что оружие, которое будет использоваться для быстрого глобального удара, не заменит ядерное, но дополнит боевой потенциал США в сфере обычных вооружений. Вместе с тем, обращается внимание и на тот факт, что существует возможность, когда противники США «могут неверно истолковать запуск ракеты с обычными боеголовками и сделать вывод о том, что ракеты несут ядерное оружие». Все это может подорвать стабильность и, возможно, увеличить риск ядерного реагирования на американское нападение.

Бюджетный запрос Пентагона на 2019 финансовый год увеличивает финансирование по концепции Быстрого глобального удара до 278 миллионов долларов, в 2018 финансовом году был выделен 201 миллион долларов. Всего на эту программу в течение пяти лет запланировано 1,9 миллиарда долларов.

В докладе есть и трезвые мысли. Отмечается, что члены Конгресса США и официальные лица в Пентагоне обращают внимание на создание Россией и Китаем гиперзвукового оружия и задаются следующим вопросом: «Нужно ли Соединенным Штатам активизировать свои усилия в ответ или ускорение усилий США может способствовать гонке вооружений и кризисной нестабильности?»

Концепция Быстрого глобального удара впервые появилась в 2001 году в «Обзоре ядерной политики США». За это время Россия сумела разработать и создать такие гиперзвуковые системы оружия, которым нет аналогов. Получается, что США, сформулировав эту концепцию, затеяли гонку вооружений той сфере, где сейчас явно проигрывают, в первую очередь, России, а также Китаю.