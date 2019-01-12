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Госсовет КНР произвел кадровые перестановки

Политика

Изменения коснулись сфер контроля над Интернетом, Академии общественных наук, ряда госкомитетов

Госсовет КНР произвел кадровые перестановки
Neo-Jay
Госсовет КНР

Пекин, 12 января 2019, 22:41 — REGNUM  В Китае объявлено о ряде кадровых перестановок в государственных органах, сообщает 12 января Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Госсовета КНР.

Прежний заместитель руководителя Государственной канцелярии Интернет-информации КНР Гао Сян получил назначение в Академию общественных наук КНР на должность вице-президента.

Со своих должностей ушли заместитель министра образования Ду Чжаньюань, заместитель председателя Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР Шэнь Ин и заместитель директора Государственного фонда естественных наук КНР Чжан Си.

О новых назначениях на эти посты пока не сообщается.

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Политика Китая
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