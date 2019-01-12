Продолжается активизация китайско-белорусского сотрудничества

Пекин, , 22:32 — REGNUM Выступая на праздничном новогоднем приеме в Минске посол КНР Цуй Цимин заявил о заинтересованности его страны в укреплении экономических связей с Белоруссией, подчеркнув, что многое в этом направлении уже проделано под непосредственным руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает 12 января Синьхуа.

Обмены визитами на высоком уровне между странами участились, подчеркнул дипломат, отметив, что при этом углубилось взаимное политическое доверие. Лидеры встретились в июне 2018 года на полях саммита ШОС в китайском Циндао и обменялись мнениями по основным направлениям сотрудничества.

В мае 2018 года в Минске побывал заместитель Председателя КНР Ван Цишань; в сентябре того же года — его преемник во главе Центральной комиссии ПК по проверке дисциплины (ЦКПД), член Посткома Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи.

Посол КНР особо отметил активное участие Минска в проекте «Пояса и пути», а также постоянно растущую роль и значение Китайско-белорусского технопарка «Великий камень». Благодаря этим программам, стороны добились существенного прогресса в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, автопрома, развития малого и среднего бизнеса, а также нарастили объем товарооборота до 3,5 млрд долларов.

Следует отметить, что Китай достаточно активно ведет себя на постсоветском пространстве; приоритетными его субъектами, с которыми он развивает отношения и сотрудничество, являются Белоруссия, Казахстан и другие среднеазиатские республики. Определенное взаимодействие наблюдается и на украинском направлении, хотя здесь официальный Пекин не одобряет антироссийскую риторику и политику Киева, советуя ему наладить отношения с Россией.