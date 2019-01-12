Трамп пригласил представителей Демпартии на переговоры по «шатдауну»

Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Представителям Демократической партии для решения проблемы «шатдауна» в США необходимо приехать в Белый дом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Демократы должны вернуться в Вашингтон и начать работу над тем, чтобы положить конец «шатдауну»… — написал глава Белого дома. — Я жду вас в Белом доме».

Трамп также добавил, что представители Демократической партии за 15 минут могли бы решить проблему.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп из-за отсутствия в бюджете статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой отказался подписать проект бюджета США на 2019 финансовый год. Это привело к частичной приостановке работы госучреждений страны, начавшейся 22 декабря 2018 года.

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