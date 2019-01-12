Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией — СМИ

Анкара, , 17:26 — REGNUM В воинские части (ВЧ) Вооруженных сил (ВС) Турции, расположенные на границе с Сирией, продолжает поступать военная техника. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, очередная колонна бронетранспортеров и военных автомобилей прибыла в провинцию Хатай 12 января.

«Военная техника, перебрасываемая на границу из разных ВЧ Турции, прибыла на железнодорожную станцию в Искендеруне», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью Анкары в Сирии является борьба с террористами.

По словам главы государства, ВС Турции в ближайшее время перейдут к «решительным действиям» по нейтрализации членов незаконных вооруженных формирований в Сирии.

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