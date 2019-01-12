СМИ: Бывший биатлонист Антон Шипулин собрался в Госдуму

Москва, , 15:50 — REGNUM Российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин, который ранее объявил о завершении спортивной карьеры, собирается баллотироваться в Государственную думу. Об этом сегодня, 12 января, сообщает портал Znak.com со ссылкой на источники.

По данным портала, Шипулин намерен выдвинуть свою кандидатуру на довыборах по Серовскому одномандатному округу Свердловской области.

Напомним, что Шипулин завершил о завершении своей спортивной карьеры 25 декабря 2018 года. Биатлонист сослался на неудовлетворительное состояние здоровья, а также на обвинения его и других российских атлетов в употреблении допинга.

Стоит отметить, что трехкратная олимпийская чемпиона по биатлону Анфиса Резцова рассказала журналистам, что Шипулин вполне мог принять участие в Олимпиаде 2018 года, нанять адвокатов и отстоять свое честное имя, но биатлонист отказался от борьбы.

«Он предал спортсменов, которые не попали на Олимпиаду. Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду. Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы», — сказала Резцова.

Стоит отметить, что внятных доказательств того, что Шипулин использовал допинг представлено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который выиграл президентские выборы в марте 2018 года в четвертый раз.