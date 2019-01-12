Добиться признания – статус ЛДНР порождает множество проблем

Юрий Ковальчук, , 14:28 — REGNUM

Несмотря на то, что непризнанные Донецкая и Луганская Народные Республики существуют уже более четырех лет, их статус все еще остается весьма абстрактным. Пересекая границу с Россией, жители ЛДНР вынуждены скрипя зубами писать в графе «гражданство» в миграционной карте неприятное им слово «Украина». Хорошо, что Россия признала паспорта республик — в противном случае многие просто утратили бы возможность попасть в Россию.

В 2015 году, когда выдача республиканских паспортов еще не началась, необходимость жить с украинскими документами стала большой проблемой для сторонников Новороссии и рядовых граждан. В Ростове, рядом с украинским консульством, в буквальном смысле жили люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию — кому-то нужно было вклеить фотографию, кто-то потерял свой документ или пытался добиться выдачи паспорта для своего ребенка.

Руководствуясь негласными директивами, украинское МВД практически полностью прекратило помощь своим бывшим гражданам на территории РФ. В самих ЛНР и ДНР восстановить или обновить паспорт также не было никакой возможности, а выезд на подконтрольную Киеву территорию для многих был смертельно опасен.

Впоследствии Россия признала республиканские паспорта, а позже — автомобильные номера ЛДНР. С недавнего времени РФ также смягчила условия пребывания на своей территории для владельцев таких паспортов — теперь можно безвыездно находиться на территории России полгода, в то время как украинским гражданам приходится выезжать каждый 90 дней. Тем не менее, открыть счет в банке или получить кредит с таким документом все еще достаточно проблематично.

Опять же, путешествовать с республиканским паспортом можно исключительно в пределах РФ — о заграничных поездках можно пока только мечтать.

«Непризнанность» сказывается на всех аспектах жизни республик. Оно ощущается даже в гуманитарных отраслях — образовании, медицине, культуре…

Фактически в ЛДНР не продается продукция украинской фармакологии — все изготавливается в самих республиках, ввозится из России и других стран. Тем не менее, продолжают действовать украинские нормы, в связи с чем в Новороссии можно купить без рецепта многие препараты, которые в России отпускают исключительно по назначению врача.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького стал первым вузом ДНР, который получил аккредитацию в Российской Федерации. Впрочем, республиканская медицина этому обстоятельству не слишком рада — в ЛДНР не хватает врачей и дополнительная возможность для выпускников найти работу по специальности в России может способствовать оттоку квалифицированного персонала.

Другие высшие заведения ЛДНР также ведут работу, направленную на получение аккредитации в РФ, однако сегодня республиканский диплом едва ли выглядит привлекательным для российского работодателя, а студенты и школьники Новороссии формально остаются украинскими гражданами, даже несмотря на тотальный переход среднего образовательного звена на российские учебники и российские образовательные стандарты.

Кстати, сами по себе учебники, которые доставляют из России в Луганск и Донецк, не до конца соответствуют сегодняшней российской программе и требованиям — иногда школьникам Новороссии достаются новые, совсем недавно напечатанные учебные пособия, а иногда учиться приходится по учебникам, выпущенным еще в 1990-е годы. Впрочем, самое главное — Россия признает республиканские аттестаты.

РФ оказывает колоссальную помощь учреждениям культуры, в частности — республиканским библиотекам. Однако в связи с тем, что на бумаге они до сих пор являются украинскими, осуществлять эту помощь приходится окружными путями, через общественные и благотворительные организации.

Порой доходит до скандалов. Луганский писатель Александр Сигида, член Союза писателей России, вспоминает ситуацию, когда российские коллеги наотрез запретили вывешивать во время мероприятия флаг ЛНР.

«Очень остро реагировали на само название Луганской Народной Республики, а когда мы попытались решить вопрос с демонстрацией нашего флага, они просто запаниковали и, в итоге, отказались вывешивать наш флаг. Потом, конечно, долго извинялись, но осадочек, конечно, остался, да еще какой», — рассказывает Сигида.

Жизнь в рамках Минских договоренностей создает немало законодательных казусов. Например, вооруженные силы ЛДНР никоим образом не могут наказать бойцов, нарушивших контракт и ушедших в самоволку — это невозможно, потому что согласно букве Минских протоколов, это и не вооруженные силы вовсе, а Народная милиция с туманными полномочиями и еще более туманным правовым регулированием.

В политике ситуация еще сложнее — членов правительства и общественных деятелей ЛДНР можно цитировать в прессе, приглашать на мероприятия или на телевидение, можно вести с ними диалог, но исключительно в ипостаси экспертов или «говорящих голов». Единственное место, в котором политики Новороссии приобретают хотя бы флёр легитимности — Минск, где они являются одной из сторон договорного процесса.

Фактически вся политическая и финансовая составляющая взаимодействия России с ЛНР и ДНР скрыта от публичного доступа, хотя едва ли является для кого-то тайной. На сегодняшний день до 2/3 республиканского бюджета формируется за счет помощи, оказываемой РФ, однако демонстрировать это не принято, что порой негативно сказывается на амбициях локальных политиков и общественных деятелей, которые иногда начинают необоснованно верить в могущество и самостоятельность республик.

Какую-то часть этой помощи ЛДНР компенсирует поставками угля, который затем перепродается на Украину. После очень своевременной «блокады» республик в 2017 году и перехода наиболее рентабельных шахт и предприятий под внешнее управление ЗАО «Внешторгсервис» доля контрабанды угля на Украину существенно снизилась, что моментально отразилось на показателях закупок. Так, в период с января по декабрь Киев импортировал угля на общую сумму почти $2,7 млрд, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период в 2017 году. Причем доля импорта из России значительно выросла и составила 61,9% или $1,667 млрд в денежном эквиваленте. Для сравнения, в 2016 году Украину купила у РФ угля на 906 млн, а в 2015 году на 774 миллиона долларов. Разница очевидна.

Тем не менее, полностью уничтожить контрабандные потоки невозможно — чтобы убедиться в этом, достаточно посетить любой супермаркет или рынок ЛДНР. Обилие украинских продовольственных и промышленных товаров, в том числе с минимальным сроком годности, зашкаливает. На сегодняшний день нет ни малейших попыток купировать это явление, что однозначно негативно сказывается как на внутреннем производителе, так и на торговых партнерах республик. На сегодняшний день производители из ДНР и ЛНР, РФ, Белоруссии и Южной Осетии с избытком обеспечивают потребности населения республик. В Белоруссии и вовсе специально запустили производство отдельных линеек товаров специально для ЛДНР. Так что делать украинским товарам на полках магазинов в Новороссии решительно нечего.

Надо заметить, что контрабандные дорожки ведут не только на подконтрольную Украине территорию, но и в сторону России, куда из ЛДНР пытаются вывозить самую разную продукцию. Особой популярностью пользуются спиртное и табачные изделия, которые в Донецке и Луганске стоят в несколько раз дешевле, чем в РФ (качество изделий — соответствующее).

К сожалению, объективная статистика об экономической ситуации и показателях экспорта-импорта как таковая отсутствует. Публикующиеся данные носят идеологический, а не информационный характер, поэтому их достоверность вызывает закономерный скепсис, однако, подобно воде, бизнес-интересы всегда и везде находят лазейку, поэтому даже невооруженным глазом видно, что российский (и не только) бизнес постепенно заходит на республиканские рынки, активно интересуется уцелевшими промышленными предприятиями, налаживает различные схемы по экспорту и реализации продукции.

Критически не хватает банковской структуры, аффилированной с российской банковской системой — до сих пор ЛДНР лишены возможности прямых электронных переводов, чем удачно пользуются местные дельцы, которые берут за обналичку переводов от 4−5% (Сбербанк) до 6−10% (Qiwi, Яндекс, Webmoney). Колоссальные средства уходят на обогащение неизвестных лиц. В Луганске и Донецке регулярно озвучивают намерения открыть в республиках филиалы одного из банков Осетии, однако до сих пор сдвигов на этом направлении замечено не было.

И все же постепенно ЛДНР интегрируется в Россию даже без официального признания. Республики практически полностью получают из РФ энергоносители и ГСМ (причем, платят за них меньше, чем россияне), смотрят российское телевидение, пользуются интернетом российских провайдеров и могут относительно недорого (5 рублей/минута) звонить с номеров республиканских операторов сотовой связи «Феникс» и «Лугаком» на российские номера. Грядет долгожданное упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Исходя из опыта ПМР, Абхазии и Южной Осетии, республикам Новороссии едва ли стоит ждать в скором будущем формального признания или воссоединения с Россией. По крайней мере, если не случится каких-либо качественных сдвигов в геополитической ситуации. Тем не менее, постепенно эти территории движутся к тому, чтобы стать полноценными сателлитами России, а это уже немало, и пусть и не полностью, но, в целом, соответствует чаяниям местного населения, решительно высказавшегося за отделение от Украины в 2014 году.