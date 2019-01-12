Порошенко: Турция продаст Украине ударные БПЛА

Киев, , 13:12 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Турция продаст украинской армии 12 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом Порошенко написал сегодня, 12 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Как мы и договаривались с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2», — написал президент Украины Петр Порошенко.

Речь идёт о достаточна новых ударных средневысотных БПЛА оперативно-тактического уровня турецкого производства. Данные БПЛА могут быть укомплектованы высокоточными ракетами класса «воздух — земля» для поражения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также для атаки на морские цели. Максимальная взлетная масса данного БПЛА — 650 кг. Беспилотник оснащен турецким программным обеспечением и электроникой.

Контракт был подписан между турецкой компанией Baykar Makina, которая производит данные БПЛА, «Укрспецпроектом», который входит в структуру «Укроборонпрома». По словам Порошенко, данный контракт является наглядным воплощением расширения военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.