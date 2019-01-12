В Северной Корее пройдут выборы в Верховное народное собрание

Пхеньян, , 14:14 — REGNUM В Северной Корее в марте 2019 года пройдут выборы депутатов Верховного народного собрания (ВНС) — главного законодательного органа страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Президиум Верховного народного собрания назначил дату проведения выборов на 10 марта. Новоизбранные депутаты сменят тех, кто состоит в ВНС с 2014 года. Примечательно, что депутаты ВНС являются неосвобождёнными партийными работниками, то есть осуществляют законодательные и представительные функции лишь во время нерегулярных съездов, а в остальное время занимаются профессиональной деятельностью, будучи учителями, строителями, врачами и т.д.

Выборы в ВНС Северной Кореи являются чистой формальностью, отмечает Yonhap. Так, например, на прошлых выборах явка составила 99,97%, и избирателям предлагалось поддержать единственного кандидата от своего округа. Все кандидаты получили по 100% голосов.