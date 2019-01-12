Южная Корея создаст систему финансового контроля за потоками в КНДР

Сеул, , 13:02 — REGNUM Южная Корея считает необходимым создание системы контроля за финансовыми потоками, чтобы предотвратить поступление наличных денег в КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Только после принятия соответствующих мер будет возможно реальное экономическое сотрудничество, в частности — возобновление работы Кэсонского промышленного комплекса, расположенного в Северной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел.

В данный момент любые формы экономического сотрудничества с КНДР фактически невозможны из-за запрета Совета Безопасности, так как полученные средства могут пойти на финансирование ядерной программы. Однако комитет ООН по санкциям против КНДР наделён полномочиями делать исключения для отдельных проектов — прецедент случился в декабре прошлого года, когда Северная и Южная Корея провели церемонию соединения железных дорог. Южнокорейский МИД считает, что из-под санкций может быть выведен и совместный промышленный комплекс в Кэсоне, однако для этого создать подходящие условия, чтобы исключить нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Также рассматривается возможность возобновления туристического проекта в горах Кымган.

С инициативой о повторном начале работы существующих совместных предприятий выступил лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего новогоднего обращения. Однако в данном вопросе необходимо договориться с постоянными членами Совета Безопасности, в первую очередь — с США, которые уже неоднократно блокировали предложения Китая и России об ослаблении санкционного режима против КНДР.