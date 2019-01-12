Южная Корея увеличит расходы на оборону в следующие пять лет

Сеул, , 13:23 — REGNUM Республика Корея будет планомерно увеличивать расходы на оборону в течение пяти лет — в среднем на 7,5% в год. Такая мера необходима для повышения самостоятельности и обороноспособности страны, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства обороны.

Согласно проекту плана оборонных расходов на 2019−2023 годы, министерство потратит в целом 242 миллиарда долларов, из которых 86 миллиардов пойдут на модернизацию и создание новых оборонительных средств. 156 миллиардов необходимы для содержания личного состава, боевой техники, вооружения и инфраструктуры.

Оборонный бюджет на 2019 год составляет 42 млрд долларов, на 2020 — 45 миллиардов, а к 2023 году достигнет уже 55 миллиардов долларов. Таким образом, среднегодовой прирост расходов будет находится на уровне в 7,5%, в то время как на протяжении последних десяти лет он составлял 4,9%.

Наибольшую озабоченность вызывает ядерное оружие КНДР и другие виды средств массового уничтожения. Южная Корея не может рассчитывать только на защиту США и должна обеспечить самостоятельную оборону своей страны, отметили в военном ведомстве. С этой целью планируется разместить крупную группировку спутников наблюдения за объектами в КНДР, создать подразделение, оснащенное разведывательными беспилотниками и разработать авиационные ракеты «воздух-поверхность» дальнего радиуса действия. Кроме того, будут построены новые радиолокационные станции и модернизированы ракеты-перехватчики «Чхольмэ II», способные сбивать цели на высоте до 20 километров. Помимо этого, ведётся масштабное производство южнокорейских кораблей и самолетов нового поколения.