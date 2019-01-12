Парламентская коалиция «Альянс за Швецию» распалась окончательно

Стокгольм, , 15:54 — REGNUM Коалиция буржуазных партий шведского парламента под названием «Альянс за Швецию», созданная ещё в 2006 году, распалась. Об этом шведское новостное радио Ekot сообщает 11 января.

После более чем четырёх месяцев трудных переговоров между двумя партийными блоками — буржуазным и социал-демократическим — лидер Партии Центра, Анни Лёоф, сообщила о том, что приняла решение рекомендовать членам своей партии поддержать социал-демократов при формировании правительства. Представители «Альянса за Швецию» назвали решение Лёоф «предательством». Лидер Умеренно-демократической партии Швеции, Ульф Кристерссон, а также лидер Либеральной партии Эбба Буш Тор выразили «глубокое сожаление» исходом переговоров.

— Это историческая ошибка, — заявил Кристерссон во время пресс-конференции в парламенте.

Представители Партии Центра особенно отмечают, что такое решение было принято для того, чтобы не допустить к власти крайне правую радикальную партию «Шведские демократы», с которыми планировал сотрудничать буржуазный блок. Для того, чтобы подписать состоящее из 73 пунктов соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, на уступки пришлось пойти и социал-демократам, и центристам. Реакция парламентариев неоднозначна, однако в целом в риксдаге выражают удовлетворение тем, что компромисса удалось достичь — пусть и ценой распада Альянса, отмечает Ekot.

Шведский парламент находился в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако более четырёх месяцев риксдаг не мог ни сформировать правительство, ни назначить нового премьер-министра.