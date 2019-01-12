Бразилия и Колумбия выразили поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы

Буэнос-Айрес, , 12:53 — REGNUM 11 января правительство Бразилии назвало «нелегитимным» приход в Венесуэле к власти на новый срок Николаса Мадуро и вновь заявило о «всемерной поддержке» венесуэльского парламента — контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи, являющейся, по мнению официального Бразилиа, «конституционным и демократически избранным органом государственной власти Венесуэлы».

«Николас Мадуро не внял призывам «Группы Лимы», сформулированным в итоговой Декларации от 4 января, и занял пост президента на новый срок, не являющийся легитимным», — говорится в официальном заявлении бразильского МИД.

Как сообщило аргентинское агентство «Infobae», президент Колумбии Иван Дуке, в свою очередь, заявил о необходимости придать Национальной ассамблее Венесуэлы официальный статус «истинного представителя венесуэльского народа», а также поддержал решение Организации Американских Государств о признании «режима Мадуро» нелегитимным.

«Я хочу подчеркнуть, что позиция ОАГ даёт странам Западного полушария, защищающим демократию, юридическое основание объединиться для защиты Национальной ассамблеи Венесуэлы, чтобы весь мир отверг диктатуру, чтобы диктатура оказалась изолирована от международного сообщества, как и подобает диктатурам», — заявил Дуке.