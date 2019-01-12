Суббота, 12 Января 2019 года
10:59:06 МСК

В Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Сирии

Политика

Зафиксированы случаи стрельбы в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Дамаск, 12 января 2019, 10:58 — REGNUM  В зонах деэскалации в Сирии зафиксировано несколько случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В Минобороны сообщили, что 11 января российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала несколько случаев нарушения режима прекращения огня.

Российская сторона зафиксировала один случай стрельбы в провинции Алеппо.

Турецкая сторона сообщила о 30 случаях стрельбы в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила о росте числа нарушений режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Захарова подчеркнула, что зоны деэскалации носят временный характер и не должны стать убежищем для террористов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить