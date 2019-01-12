Суббота, 12 Января 2019 года
11:13:58 МСК

Чрезвычайное положение в северных провинциях Буркина-Фасо продлевается

Политика

На севере страны орудуют исламистские группировки

Уагадугу, 12 января 2019, 10:37 — REGNUM  В африканской стране Буркина-Фасо власти продлили действие режима чрезвычайного положения, введённого в ряде северных провинций из-за активизации деятельности исламистских группировок в этих районах. Об этом сообщает сегодня, 12 января, местный портал Faso.

Действие чрезвычайного положения в северных провинциях Буркина-Фасо продлевается ещё на шесть месяцев. Специальный декрет по этому поводу издал президент республики Рок Марк Кристиан Каборе.

Декрет был подписан 31 декабря 2018 года и утвержден национальной ассамблеей на пленарном заседании 11 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Буркина-Фасо на данный момент действуют две исламистские группировки — «Ансар уль-Ислам» и «Группа поддержки ислама и мусульман».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить