Чрезвычайное положение в северных провинциях Буркина-Фасо продлевается

Уагадугу, , 10:37 — REGNUM В африканской стране Буркина-Фасо власти продлили действие режима чрезвычайного положения, введённого в ряде северных провинций из-за активизации деятельности исламистских группировок в этих районах. Об этом сообщает сегодня, 12 января, местный портал Faso.

Действие чрезвычайного положения в северных провинциях Буркина-Фасо продлевается ещё на шесть месяцев. Специальный декрет по этому поводу издал президент республики Рок Марк Кристиан Каборе.

Декрет был подписан 31 декабря 2018 года и утвержден национальной ассамблеей на пленарном заседании 11 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Буркина-Фасо на данный момент действуют две исламистские группировки — «Ансар уль-Ислам» и «Группа поддержки ислама и мусульман».