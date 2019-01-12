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СМИ сообщили о продлении следствия по провокации в Керченском проливе

Политика

Срок следствия по делу о незаконном пересечении границы России украинскими военными моряками продлён до 25 мая

Москва, 12 января 2019, 10:20 — REGNUM  Срок следствия по делу моряков ВМС Украины, задержанных при попытке провокации в Керченском проливе, продлён до 25 мая. Об этом сообщил источник, близкий к следствию, ТАСС.

Источник добавил, что следствие настаивает на продлении срока ареста обвиняемым в незаконном пересечении границы до 26 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины были задержаны при попытке пересечения государственной границы России в районе Керченского пролива. Пограничники доставили задержанные корабли в Керченский порт.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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