СМИ сообщили о продлении следствия по провокации в Керченском проливе

Москва, , 10:20 — REGNUM Срок следствия по делу моряков ВМС Украины, задержанных при попытке провокации в Керченском проливе, продлён до 25 мая. Об этом сообщил источник, близкий к следствию, ТАСС.

Источник добавил, что следствие настаивает на продлении срока ареста обвиняемым в незаконном пересечении границы до 26 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины были задержаны при попытке пересечения государственной границы России в районе Керченского пролива. Пограничники доставили задержанные корабли в Керченский порт.