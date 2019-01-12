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Опубликованы кадры отражений атак Израиля сирийскими ПВО

Политика

Большую часть запущенных ракет сирийские ПВО перехватили

Дамаск, 12 января 2019, 10:12 — REGNUM  Кадры, на которых запечатлен момент отражения сирийскими системами ПВО ракетной воздушной атаки Израилем Дамаска, опубликованы 12 января сирийским агентством SANA.

На кадрах видно, как запущенная сирийскими ПВО ракета летит в ночном небе на перехват указанной ей цели.

По сообщениям сирийских СМИ самолеты ВВС Израиля начали атаку по столице Сирии, запустив несколько ракет, в 23:15 (0:15 мск) по местному времени. Также сообщается, что большую часть запущенных ракет сирийские ПВО перехватили, и что разрушен только один склад в районе аэропорта Дамаска.

Отметим, ранее, 25 декабря 2018 года, самолеты ВВС Израиля наносили удар по Сирии в течение полутора часов. В результате был поврежден склад боеприпасов и ранено трое сирийских военнослужащих.

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Война в Сирии
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