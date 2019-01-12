Forbes посчитал, сколько Трамп заработал на недвижимости

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM В 2018 году президент США Дональд Трамп продал несколько объектов недвижимости на сумму около $35 млн, сообщает журнал Forbes.

Сотрудники издания проанализировали записи о сделках с недвижимостью, принадлежащей американскому президенту.

Более половины общей суммы было получено в результате продажи жилищного комплекса в Бруклине. Дональду Трампу принадлежало 4% акций комплекса недвижимости, проданного за $900 млн. После вычета налогов он получил около $20 млн. Издание отмечает, что эта сделка была одобрена департаментом жилищного строительства и городского развития Нью-Йорка.

Ещё $5,5 млн Трамп получил от продажи нескольких помещений в 64-этажном здании в Лас-Вегасе. Также американский президент продал земельные участки за пределами Лос-Анджелеса за $5,6 млн и складское помещение в Южной Каролине за $4,1. С учётом ещё нескольких менее крупных сделок общая сумма, полученная от продажи недвижимости в прошлом году, достигла $30 млн.

Издание отмечает, что стоимость недвижимости, оставшейся у Дональда Трампа, оценивается в $437 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года Летиция Джеймс, избранная на должность генерального прокурора штата Нью-Йорк, заявила о намерении провести проверку всех финансовых транзакций Дональда Трампа и членов его семьи. Летиция Джеймс пообещала проверить финансовые операции президента после вступления в должность в начале 2019 года.