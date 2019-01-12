Пентагон: Идет логистическая подготовка вывода американских войск из Сирии

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Командование вооруженных сил США плотно занимается логистической подготовкой вывода американских войск с территории Сирийской Арабской Республики, однако сама переброска ещё пока не начата. Об этом сегодня, 12 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Робертсона.

«Мы приняли ряд логистических мер для поддержки приказа о выводе. В целях оперативной безопасности мы не будем обсуждать конкретные передвижения войск или сроки», — сказал Робертсон.

При этом он отметил, что до настоящего момента никакой передислокации американской группировки в Сирии осуществлено не было. Представитель Пентагона подчеркнул, что США и дальше будут оказывать поддержку своим «партнерам» в Сирии, чтобы обеспечить «долгосрочное поражение» террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и безопасность в регионе в целом.

Напомним, что турецкие СМИ ранее сообщили о том, что американцы начали вывоз своей военной техники из Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о том, что он отдал приказ вывести американские войска из Сирии. Это вызвало шквал критики в его адрес со стороны демократов и привело к отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса.