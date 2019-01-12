Суббота, 12 Января 2019 года
09:11:06 МСК

Рекорд приостановки работы правительства побит в США

Политика

«Шатдаун» Трампа побил «рекорд» 1996 года

Вашингтон, 12 января 2019, 09:10 — REGNUM  Продолжающаяся частичная приостановка федерального правительства США стала самой продолжительной в истории страны. Об этом сообщает Associated Press.

12 января пошёл 22 день приостановки работы федерального правительства США. Таким образом, этот «шатдаун» стал самым продолжительным в американской истории. Ранее этот «рекорд» принадлежал администрации президента Билла Клинтона: в 1996 году федеральное правительство приостанавливало работу на 21 день.

ABC News отмечает, что около 420 тысяч государственных служащих продолжают работать без оплаты, ещё 380 тысяч находятся в неоплачиваемом отпуске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года. Бюджетный кризис связан с тем, что Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет. В частности, президент США настаивает на финансировании строительства стены на границе с Мексикой, что не устраивает представителей Демократической партии в конгрессе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить