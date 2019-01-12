Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден

Кито, , 08:25 — REGNUM Российский гражданин, который уже восемь лет считался пропавшим без вести, был неожиданно найден в столице Эквадора — городе Кито. Об этом сегодня, 12 января, сообщает телеканал RT со ссылкой на посла Российской Федерации в Эквадоре Андрея Щедрина.

Пропавший, чье психическое состояние было не самым хорошим, приехал в Эквадор около восьми лет назад. Вскоре у него не осталось средств к существованию и он оказался на улице. Связи с мужчиной не было и он официально числился как пропавший без вести. Все это время он жил на улицах Кито. а социальные службы Эквадора оказывали ему некоторую помощь.

Именно через социальную службу и выяснилось, что один из уличных бродяг в Кито — это российский гражданин, числившийся пропавшим без вести. Российский консул подтвердил, что мужчина является гражданином России.

Российское посольство в Кито связалось с родителями мужчины, проживающими в Санкт-Петербурге. Те подтвердили, что их сын пропал около восьми лет назад. и что он страдает психическим расстройством.

В данный момент мужчина уже доставлен в Россию и вернулся к родителям.