Суббота, 12 Января 2019 года
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Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден

Политика

Все эти годы он жил на улицах столицы Эквадора

Кито, 12 января 2019, 08:25 — REGNUM  Российский гражданин, который уже восемь лет считался пропавшим без вести, был неожиданно найден в столице Эквадора — городе Кито. Об этом сегодня, 12 января, сообщает телеканал RT со ссылкой на посла Российской Федерации в Эквадоре Андрея Щедрина.

Пропавший, чье психическое состояние было не самым хорошим, приехал в Эквадор около восьми лет назад. Вскоре у него не осталось средств к существованию и он оказался на улице. Связи с мужчиной не было и он официально числился как пропавший без вести. Все это время он жил на улицах Кито. а социальные службы Эквадора оказывали ему некоторую помощь.

Именно через социальную службу и выяснилось, что один из уличных бродяг в Кито — это российский гражданин, числившийся пропавшим без вести. Российский консул подтвердил, что мужчина является гражданином России.

Российское посольство в Кито связалось с родителями мужчины, проживающими в Санкт-Петербурге. Те подтвердили, что их сын пропал около восьми лет назад. и что он страдает психическим расстройством.

В данный момент мужчина уже доставлен в Россию и вернулся к родителям.

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