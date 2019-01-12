Белый дом: Рассказы о «тайном расследовании» ФБР против Трампа — абсурд

Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс опровергла информацию, обнародованную в статье газеты The New York Times, о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) после отставки его директора Джеймса Коми якобы негласно начало проверку действий президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление Сандерс сделала накануне, 11 января.

По данным NYT, ещё в ходе президентской гонки в 2016 году у ФБР якобы появились подозрения относительно «связей» Трампа с Россией. Но на тот момент ведомство почему-то решило повременить с расследованием, так как якобы не было уверено в том, как именно подойти к проверке такой значимости и масштаба, что звучит весьма абсурдно.

А уже потом, после того как Трамп пришел к власти и уволили директора ФБР Джеймса Коми, в ФБР якобы было начато негласное расследование действий Трампа, результаты которого так нигде пока и не появились. И расследование это началось в тот момент, когда ФБР руководил заместитель Коми Эндрю Маккейб.

Сандерс заявила, что информация, опубликованная в статье NYT не соответствует действительности.

«Это абсурд. Джеймс Коми был уволен, потому что он опорочивший свою репутацию политик, а его заместитель Эндрю Маккейб, который руководил в то время, — известный лжец, уволенный из ФБР», — сказала Сандерс.

Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что политика Трампа в отношении России крайне жестока и несравнима с политикой предыдущего президента Барака Обамы, который «позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой».