Госдеп может снять часть санкций с КНДР для поставок гуманитарной помощи

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Государственный департамент США может пойти на ослабление режима американских санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики для того, чтобы наладить механизм оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом накануне, 11 января, пишет издание Foreign Policyсо ссылкой на дипломатические и гуманитарные источники.

Напомним, что специальный советник президента Южной Кореи по объединению Мун Чжон Ин заявил, что власти США вполне могут выйти из некоторого «тупика» в переговорах с КНДР по вопросу денуклеаризации, начав поставлять в Северную Корею гуманитарную помощь. При этом советник подчеркнул, что «вознаграждением» для КНДР за шаги по денуклеаризации не обязательно должно быть снятие действующих санкций.

В качестве альтернативных вариантов такого «вознаграждения» Мун Чжон Ин назвал сокращение агрессивных американских учений у границ КНДР, обмен в спортивной и культурной сфере, а также поставки гуманитарной помощи.

После этого специальный посланник США по вопросам КНДР Стивен Биган заявил, что Вашингтон действительно готов пересмотреть ряд своих санкций в отношении КНДР, чтобы устранить препятствия в поставках гуманитарной помощи. Американские власти готовы обсуждать и другие инициативы, которые бы позволили построить более доверительные отношения с Пхеньяном.

В частности, речь идёт о снятии ограничений на поездки в КНДР американских сотрудников гуманитарных организаций и устранение всех препятствий для поставок в Северную Корею гуманитарной помощи.

Однако все эти меры могут быть приняты только после того, как вновь заработает американское федеральное правительство, остановленное из-за отсутствия федерального бюджета. Foreign Policy отмечает, что даже после запуска правительства процесс частичного снятия санкций займет какое-то время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры США и КНДР по вопросам денуклеаризации фактически находятся в тупике. Власти КНДР ждут от США выполнения ранее взятых на себя обязательств, а Вашингтон ждет от Пхеньяна конкретных шагов по денуклеаризации.