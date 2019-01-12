Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США

Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Цены на лекарства в США за 2018 год впервые снизились за последние 50 лет, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Цены на лекарства в 2018 году снизились впервые за полвека. За первые 19 месяцев работы моей администрации американцы сэкономили на рецептурных лекарствах $26 миллиардов. Наша политика по продаже более дешевых непатентованых лекарств работает!» — заявила он.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача. Среди инициатив было предложение фармацевтическим компаниям раскрывать стоимость лекарства в рекламе. Кроме того, предлагался ряд мер по выдаче льгот по программе страхования Medicare.