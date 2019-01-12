Суббота, 12 Января 2019 года
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Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США

Политика

Американцы за год сэкономили $26 миллиардов

Вашингтон, 12 января 2019, 05:57 — REGNUM  Цены на лекарства в США за 2018 год впервые снизились за последние 50 лет, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Цены на лекарства в 2018 году снизились впервые за полвека. За первые 19 месяцев работы моей администрации американцы сэкономили на рецептурных лекарствах $26 миллиардов. Наша политика по продаже более дешевых непатентованых лекарств работает!» — заявила он.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача. Среди инициатив было предложение фармацевтическим компаниям раскрывать стоимость лекарства в рекламе. Кроме того, предлагался ряд мер по выдаче льгот по программе страхования Medicare.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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