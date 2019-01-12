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Один из активистов «желтых жилетов» погиб в Бельгии

Политика

Грузовик сбил бельгийца у города Визе

Брюссель, 12 января 2019, 05:46 — REGNUM  Участник акции протеста «желтых жилетов» в Бельгии погиб под колесами грузовика, передает RTBF.

Инцидент произошел 11 января у города Визе, где протестующие на трассе заблокировали движение грузовиков. На дороге находились около 30 протестующих, один из которых попал под колеса грузовика.

За рулем сидел водитель из Нидерландов. Гибель человека расценена как несчастный случай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции, откуда начало распространятся «поветрие» «желтых жилетов», в городе Бурж в центре страны этому движению запретили митинговать и проводить акции.

Читайте ранее в этом сюжете: «Желтым жилетам» запретили проводить демонстрацию в городе Бурж 12 января

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Акции протеста
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