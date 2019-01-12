FT: Дочь Трампа может стать президентом Всемирного банка

Вашингтон, , 05:10 — REGNUM В качестве одного из кандидатов на пост главы Всемирного банка фигурирует дочь американского президента Иванка Трамп, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

Среди кандидатов на пост президента Всемирного банка издание называет экс-постпреда США при ООН Никки Хэйли, дочь Дональда Трампа Иванку, заместителя министра финансов США Дэвида Мэлпаса и главу агентства по международному развитию Марка Грина. Подчеркивается, что американский минфин уже приступил к рассмотрению кандидатур.

Напомним, 7 января действующий президент Всемирного банка Джим Ён Ким объявил об уходе в отставку с 1 февраля. После его отставки временно исполнять обязанности главы ведомства будет исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

Как сообщало ИА REGNUM, правление Всемирного банка планирует избрать нового президента до середины апреля 2019 года. К середине февраля ведомство планирует рассмотреть все кандидатуры на пост. Процедура утверждения должна состояться 14 апреля.

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