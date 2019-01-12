ЦИК Украины отказал в регистрации двум кандидатам в президенты

Киев, , 04:30 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в качестве кандидатов в президенты страны двум претендентам, сообщает «Укринформ».

Сообщается, что украинский ЦИК отказал в регистрации Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку. По словам представителей ЦИК, причиной отказала стало несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства Украины. Такое решение центризбирком принял 11 января на заседании.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 г. Главу государства украинцы выберут на пятилетний срок. Основными претендентами являются глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

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