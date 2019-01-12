Депутат Рады: Украина не занимается ни наукой, ни экономикой

Киев, , 04:21 — REGNUM Украинское государство занято сиюминутными проблемами и не вкладывается ни в развитие экономики, ни в науку, заявил депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в эфире телеканала Newsone.

«Мы прекрасно понимаем, что наука остановилась, у нас нет науки. Производства тоже останавливаются. Экономикой фактически никто не занимается», — сказал Рыбчинский.

По его словам, на Украине «не думают о том, что будет завтра, послезавтра», тем более не строят планы на десять — двадцать лет вперед.

«Мы окажемся в ситуации, когда нам некем будет заменить даже сантехника», — добавил Рыбчинский.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января депутат Рады («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что украинские власти обрекают жителей на замерзание ростом цен на газ. В конце декабря 2018 г. депутат Юрий Павленко спрогнозировал массовую миграцию молодежи из страны.

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