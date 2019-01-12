Пентагон может опубликовать новую стратегию ПРО на следующей неделе

Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Министерство обороны США заканчивает создание новой стратегии развития системы противоракетной обороны и может представить ее уже на следующей неделе, сообщает портал Defence News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, в документе будут упомянуты возможности развития системы ПРО против угроз со стороны Китая и России. Ранее, как отмечает издание, в стратегии освящались лишь угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи, которые не столь значительны как Россия или КНР.

Ранее Пентагон обещал предоставить новую стратегию ПРО США до конца 2017 года, однако с тех пор сроки неоднократно переносились на более поздние. Defence News подчеркивает, что военное ведомство Соединенных Штатов никаких комментариев по поводу отсрочек не давало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января экс-глава Северного командования США Говард Томпсон заявил, что российское гиперзвуковое оружие сделало устаревшими все системы ПРО Соединенных Штатов. По его словам, ракета «Авангард» делает неэффективными такие системы как Patriot или THAAD.

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