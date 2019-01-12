Суббота, 12 Января 2019 года
03:59:56 МСК

Трамп отказался вводить чрезвычайное положение в США

Политика

Он решил дождаться правильного решения конгресса

Вашингтон, 12 января 2019, 03:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп пока отказался вводить режим чрезвычайного положения в стране и решил подождать решения конгресса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Об этом Трамп заявил на брифинге, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я бы предпочел этого не делать (не вводить режим чрезвычайного положения — прим. ИА REGNUM )… Гораздо проще дождаться правильного решения конгресса», — заявил он.

При этом Трамп не исключил возможности введения режима ЧП в будущем. По его словам, США необходимо решить проблему безопасности границ от проникновения нелегальных мигрантов в страну. Трамп считает, что это должно поспособствовать снижению преступности в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент США Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию стены на границе с Мексикой. Ранее, в начале января, Трамп объявил, что стена будет построена из металла, а не из бетона, как это предполагалось изначально.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп похвастался фотографией его стены на границе с Мексикой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить