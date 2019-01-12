ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

Бейрут, , 03:36 — REGNUM Израильские ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщает Al-Watania.

В небе над Ливаном израильские истребители сымитировали налеты на южные районы страны. Кроме того, самолеты были замечены над городом Захрани, где они снизились до провокационно малой высоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийские военные заявили о восьми израильских ракетах, сбитых над Дамаском. Атака была совершена в ночь на 12 января: пострадал склад международного аэропорта в сирийской столице.

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