Спецпредставитель Си Цзиньпина посетит саммит энергетики будущего в ОАЭ

Пекин, , 03:29 — REGNUM Спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина Ян Цзечи посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Экваториальную Гвинею и Камерун в ближайшие дни, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Как заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, член Политбюро ЦК Компартии Китая и руководитель Канцелярии по иностранным делам при ЦК Компартии Китая помимо прочего примет участие во Всемирном саммите энергетики будущего, который пройдет в ОАЭ. Визит Яна пройдет с 13 по 19 января по приглашению правительств четырех указанных стран.

Напомним, что Всемирный ежегодный саммит по энергетике будущего пройдет в Абу-Даби с 14 по 17 января. На него приглашены мировые лидеры в области индустрии, главы государств и крупные представители бизнеса наряду с экспертами в указанной области. В 2019 году ожидается 33 тыс. посетителей из 175 стран и 850 компаний-участников.