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Спецпредставитель Си Цзиньпина посетит саммит энергетики будущего в ОАЭ

Политика

Визит Яна пройдет с 13 по 19 января по приглашению правительств четырех стран: ОАЭ, Египта, Экваториальной Гвинеи и Камеруна

Пекин, 12 января 2019, 03:29 — REGNUM  Спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина Ян Цзечи посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Экваториальную Гвинею и Камерун в ближайшие дни, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Как заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, член Политбюро ЦК Компартии Китая и руководитель Канцелярии по иностранным делам при ЦК Компартии Китая помимо прочего примет участие во Всемирном саммите энергетики будущего, который пройдет в ОАЭ. Визит Яна пройдет с 13 по 19 января по приглашению правительств четырех указанных стран.

Напомним, что Всемирный ежегодный саммит по энергетике будущего пройдет в Абу-Даби с 14 по 17 января. На него приглашены мировые лидеры в области индустрии, главы государств и крупные представители бизнеса наряду с экспертами в указанной области. В 2019 году ожидается 33 тыс. посетителей из 175 стран и 850 компаний-участников.

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«Зеленая» энергетика
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