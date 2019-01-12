Лидеры Франции и Южной Кореи отказались от поездки в Давос

Париж, , 03:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет в Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

По словам администрации французского президента, Макрон отказался от поездки в связи с большой занятостью и протестами «желтых жилетов». Отмечается, что 15 января во Франции состоятся дебаты по работе государственных институтов. Также Макрон намерен провести 21 января экономический форум в Версале, на котором он планирует встретиться с представителями французского бизнеса.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также отказался от поездки в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Как отметили в пресс-службе администрации южнокорейского президента, Мун решил сосредоточиться на другой работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент США Дональд Трамп заявил, что не примет участие в ВЭФ в Давосе. По его словам, поездку пришлось отменить из-за вопроса безопасности южных границ США, который он намерен решать с представителями Демпартии Соединенных Штатов. По данным агентства Bloomberg, делегацию США в Давосе возглавит глава американского минфина Стивен Мнучин.

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