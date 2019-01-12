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Норвежский биатлонист призвал относиться с уважением к Логинову

Политика

В скандале, спровоцированном Фуркад, Бьорндален встал на сторону Логинова

Осло, 12 января 2019, 03:23 — REGNUM  Проявлять уважение призвал норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален к победе российского коллеги Александра Логинова в спринте на четвертом этапе Кубка мира, передает TV2.

Комментируя скандал, спровоцированный французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, Бьорндален заявил:

«Он (Логинов — прим. ИА REGNUM ) отбыл свое наказание за допинг, нужно с уважением относиться к тому, что он все же вернулся».

По словам норвежца, многие биатлонисты недовольны присуждением победы Логинову.

Напомним, Фуркад, узнав о победе Логинова, заявил, что не рад за него и «из-за допинга» не уважает российского биатлониста. Он назвал присуждение победы Логинову «позором».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Логинов пообещал «поговорить с Мартеном» с глазу на глаз, чтобы закрыть «допинговую тему».

Читайте ранее в этом сюжете: Биатлонист Логинов: Вопрос с Фуркардом закрою в разговоре лицом к лицу

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Допинговые скандалы
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