Вице-председатель КНР принял в Пекине министра иностранных дел Сьерра-Леоне

Пекин, , 03:20 — REGNUM Вице-председатель КНР Ван Цишань встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Алие Каба в Пекине 11 января, сообщает агентство Синьхуа.

По словам Вана, ничто так не связываем межгосударственное сотрудничество двух стран, как взаимное уважение и дружба между народами. При этом, Китай всегда уважал культуру, путь развитие и политическую систему этой страны.

По его мнению, Серра-Леоне должна продолжить наращивать торговые отношения с Китаем, улучшать взаимодействие и координацию, а также продвигать осуществление ключевых инициатив, которые были предложены на Пекинском саммите Форума сотрудничества Китай — Африка, который прошел в 2018 году.

Кабба, в свою очередь отметил, что Сьерра-Леоне высоко ценит дружбу с Китаем и благодарит китайскую сторону в искренней и бескорыстной помощи. Он также уверен, что его стране есть чему поучиться у Китая, а также необходимо перенять его опыт в ряде аспектов с целью наращивания двустороннего сотрудничества.

Напомним, что Пекинский саммит Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) состоялся в начале сентября 2018 года. В нем приняли участие представители Сьерра-Леоне, Ботсваны, Буркина-Фасо и целого ряда других государств Африканского континента. Ключевой же целью сотрудничества с Африкой для Китая является развитие «Нового шелкового пути», который должен соединить китайскую экономическую мощь с африканскими ресурсами.

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