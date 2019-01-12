Переименование Македонии. Премьер-министр Греции поздравил коллегу Заева

Афины , , 03:09 — REGNUM С решением парламента Македонии в пользу переименования страны поздравил премьер-министра этой страны Зорана Заева его греческий коллега Алексис Ципрас, сообщили в пресс-службе правительства Греции.

После голосования в македонском парламенте Ципрас связался с Заевым по телефону. Он поздравил главу правительства Македонии «с успешным завершением процедуры пересмотра конституции на основе Преспанского соглашения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в Скопье состоялось голосование по законопроекту о внесении поправок в конституцию по переименованию Македонии в Республику Северная Македония.

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