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Переименование Македонии. Премьер-министр Греции поздравил коллегу Заева

Политика

Ципрас связался с Заевым по телефону

Афины , 12 января 2019, 03:09 — REGNUM  С решением парламента Македонии в пользу переименования страны поздравил премьер-министра этой страны Зорана Заева его греческий коллега Алексис Ципрас, сообщили в пресс-службе правительства Греции.

После голосования в македонском парламенте Ципрас связался с Заевым по телефону. Он поздравил главу правительства Македонии «с успешным завершением процедуры пересмотра конституции на основе Преспанского соглашения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в Скопье состоялось голосование по законопроекту о внесении поправок в конституцию по переименованию Македонии в Республику Северная Македония.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны

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Переименование Македонии
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