За 2018 год погибли или пропали без вести около 4,6 тысяч мигрантов

Женева, Швейцария, , 02:55 — REGNUM За 2018 год в мире погибли или пропали без вести около 4,6 тысяч мигрантов, сообщил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Леонард Дойл на брифинге.

Отмечается, что указанная цифра не является окончательной, так как не проанализированы все источники и не подсчитаны все жертвы. Как подчеркнул Дойл, больше половины мигрантов — 2 297 человек — погибли по пути из Африки в Европу по Средиземному морю. В Северной Африке числятся погибшими или пропавшими без вести 567 мигрантов, а на границе Мексики и США — 393 человека. Всего за прошедший 2018 год в Европу через Средиземное море прибыло более 116 тысяч мигрантов.

Всего за прошедшие пять лет, согласно данным МОМ, погибли более 30 тысяч мигрантов, из них более 19 тысяч утонули. Больше половины случаев гибели приходится на маршрут из Африки в Европу через Средиземное море.