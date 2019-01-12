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Дамаск был обстрелян ВВС Израиля

Политика

Сбито восемь ракет

Дамаск, 12 января 2019, 02:27 — REGNUM  Ракетный удар по западу Дамаска провели израильские ВВС, сообщает SANA.

Информация получена из сирийских военных источников. Уточняется, что израильтяне запустили по сирийской столице несколько ракет, большую часть которых ПВО Сирии сбили: говорится о восьми пораженных целях.

Несколько ракет упало в международном аэропорту сирийской столицы. Поврежден склад воздушной гавани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дамаск заявил, что отразил несколько вражеских ракетных ударов по западной части столицы. Агрессор назван не был.

Читайте ранее в этом сюжете: ПВО Сирии сбили несколько ракет над Дамаском

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