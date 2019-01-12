ПВО Сирии сбили несколько ракет над Дамаском

Дамаск, , 02:18 — REGNUM Несколько ракет сбиты силами сирийской ПВО над Дамаском, передает Syria TV.

Ракеты были пущены по западным районам сирийской столицы. По словам жителей Дамаска, атака продолжается.

Читайте также: МИД РФ: Из Сирии США уходят так, чтобы оставаться всё дольше

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января правительственные силы Сирии нанесли массированный удар по позициям исламистов на севере провинции Хама. Были использованы реактивные системы залпового огня и артиллерия.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийская армия нанесла удар по протурецким боевикам