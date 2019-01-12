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ПВО Сирии сбили несколько ракет над Дамаском

Политика

Агрессор пока не назван

Дамаск, 12 января 2019, 02:18 — REGNUM  Несколько ракет сбиты силами сирийской ПВО над Дамаском, передает Syria TV.

Ракеты были пущены по западным районам сирийской столицы. По словам жителей Дамаска, атака продолжается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января правительственные силы Сирии нанесли массированный удар по позициям исламистов на севере провинции Хама. Были использованы реактивные системы залпового огня и артиллерия.

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Война в Сирии
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