Трамп похвастался фотографией его стены на границе с Мексикой

Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter фотографии стены на границе с Мексикой, которая строится по его инициативе в исполнение его предвыборного обещания.

Своим сообщением Трамп ответил на критику демократических СМИ, которые утверждают, что президент не выполняет свои предвыборные обещания.

«Лживые СМИ вечно твердят, что мы не построили НОВУЮ СТЕНУ. Ниже только что завершенная часть у рубежа. Перелезть не удастся. Очень высокая, прочная и красивая!» — написал Трамп и приложил фотографию стены. Также он отметил, что был отремонтирован другой крупный участок стены.

Выглядит она не очень внушительно, хотя и высокая.

Демократические СМИ уже злорадствуют и пишут, что образцы конструкции, из которых строят стену, оказались недостаточна прочными и их вполне можно распилить ножовкой по металлу.

Напомним, что в январе Трамп объявил, что стена на границе с Мексикой будет построена не из бетона, а из металла. Президент посетовал, что демократы не дают ему построить нормальную стену из бетона и пришлось возводить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральное правительство США было закрыто из-за отсутствия финансирования, так как демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться о федеральном бюджете на 2019 финансовый год. Главный камень преткновения — это финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1083783112973320192