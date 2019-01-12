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Минздрав Украины в третий раз уволил ректора киевского медуниверситета

Политика

Ведомство развернуло настоящую войну против ректора

Киев, 12 января 2019, 00:04 — REGNUM  Ректор киевского Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова в третий раз была уволена министерством здравоохранения Украины, сообщает 11 января пресс-служба ведомства на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, формальной причиной увольнение стало отсутствие Амосовой на рабочем месте с 26 декабря по 8 января «без уважительной причины», а также якобы за нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.

Напомним, конфликт между медуниверситетом и минздравом Украины длится с февраля 2018 года. Тогда ведомство уволило Амосову с должности ректора, однако студенты и преподаватели объявили забастовку и потребовали вернуть главу университета. В марте Амосова была восстановлена в должности, но через четыре дня минздрав опять отстранил ее.

После этого Амосова вернулась на работу уже 26 декабря по решению суда, однако это снова не устроило украинское ведомство.

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