800 тысяч чиновников США остались без зарплат из-за бюджетного кризиса

Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Около 800 тысяч государственных служащих в США остались без заработных плат из-за приостановки работы правительства, передаёт 11 января Associated Press.

По информации агентства, сотни чиновников в день выплаты зарплаты получили квитанции, в которых суммой выплаты значилось $0. Некоторые из служащих опубликовали снимки квитанций в социальных сетях, что послужило ещё одним поводом для критики в адрес главы Белого дома Дональда Трампа.

Сообщается, что более половины государственных служащих, оставшихся без заработной платы, продолжают выходить на работу, а остальные были отправлены в бессрочный неоплачиваемый отпуск.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря федеральное правительство и ряд государственных учреждений в Соединённых Штатах приостановили работу из-за отсутствия финансирования.

Дональд Трамп отказался утвердить бюджет на новый финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой.