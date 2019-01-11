Министр иностранных дел Германии собрался совершить визит в Россию

Берлин, , 23:14 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен в январе 2019 года совершить визит в Россию, сообщает 11 января ТАСС со ссылкой на заявление Мааса.

По словам главы МИД ФРГ, в Москву он поедет для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить перспективы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также экономические реформы в России.

«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», — цитирует ТАСС слова Хайко Мааса.

Напомним, ранее Маас официально высказался против базирования в Европе американских ракет средней дальности, в том числе с ядерными зарядами.

Кроме того, глава МИД Германии неоднократно заявлял о своем неприятии точки зрения США, противодействующих реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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