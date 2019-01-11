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Киев отказался выдавать неонациста России

Политика

Украинские радикалы принимают участие в убийстве мирных жителей в Донбассе

Киев, 11 января 2019, 23:15 — REGNUM  Неонациста из радикальной группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказалась выдавать России Украина, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сообщает 11 января «112 Украина».

По ее словам, Следственный комитет России потребовал от Украины выдать члена радикальной организации за то, что он принимал участие в гражданской войне в Донбассе на стороне Украины. Его имя не уточняется. Сарган подчеркнула, что генпрокуратура отказала России в удовлетворении запроса.

Напомним, ранее Украина выдала России Тимура Тумгоева, который обвиняется в терроризме. Тумгоев принимал участие в гражданской войне в Донбассе на стороне батальона «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого украинские радикалы устроили акции протеста возле здания генеральной прокуратуры Украины и потребовали вернуть Тумгоева.

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