USAID будет развивать малый и средний бизнес в Харьковской области

Харьков, Украина, , 23:05 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) будет поддерживать малый и средний бизнес в Харьковской области, сообщает 11 января «Укринформ».

Согласно сообщению, обе стороны начнут программу «Конкурентоспособная экономика», рассчитанную на пять лет: США помогут упростить ведение бизнеса в области. Уже в марте 2019 года начнется разработка инициатив для малого и среднего бизнеса. В частности, речь идет о создании бизнес-инкубаторов, выделении средств, организации торговых миссий и выездов за границу представителей бизнеса и так далее.

Напомним, ранее USAID также начало внедрять на оккупированных Украиной территориях ЛНР и ДНР проект по оказанию административных услуг. Отметим, что USAID — одно из эффективных средств для реализации «мягкой силы» США. В России агентство было запрещено, поскольку оно пыталось влиять на политические процессы в стране через гранты.