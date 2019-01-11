Японии предложили наглядно показать, где начинается Россия

Псков, , 22:10 — REGNUM Металлическую конструкцию «Россия начинается здесь» из Пскова, с восточного берега Великой, нужно перенести на остров гряды Хабомаи, в видимости которого проходит граница России и Японии. С таким предложением выступил представитель Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Максим Быков.

По его мнению, такая надпись уместна только на государственной границе России и должна быть обращена в сторону пограничного государства.

«Подобные надписи нередко выполняются в природном ландшафте, например на склонах гор, как в турецкой части Кипра. Вызывает удивление тот факт, что администрация города Пскова, давшая разрешение на установку надписи, не проводила никаких консультаций с МИД РФ, несмотря на то, что надпись расположена более чем в 50 км от государственной границы России с Эстонией», — сообщил Максим Быков корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, псковские суды — городской, а затем областной — отклонили требования общественников о демонтаже скандальной инсталляции «Россия начинается здесь», которая, по мнению ВООПИиК, незаконно расположена в охранной зоне Псковского кремля. Общественники намерены обжаловать решение Псковского областного суда в Верховном суде РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, световая инсталляция «Россия начинается здесь» была установлена у стен Псковского кремля во время фестиваля памяти Сергея Довлатова «Заповедник» в 2016 году, в её открытии принимали участие министр культуры РФ Владимир Мединский и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Новому главе региона Михаилу Ведерникову инсталляция нравится. Он заявил, что это — городская достопримечательность, привлекающая туристов.

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