Они нас «прощают»: новогодний «подарок» друга Абэ другу Путину

Вячеслав Зиланов, , 22:03 — REGNUM

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал сенсационный политический подарок своему другу президенту России Владимиру Путину, заявив 2 января 2019 года на весь мир о том, что он, Абэ, будет «благосклонен» к проживающим на своей территории — Курильских островах — русским подданным. И в этой связи «…передача Японии части Курильских островов должна проводиться с учетом мнения проживающих на них россиян. Выселять местное население японские власти не намерены». Вот она, «щедрость» возомнившего себя будущим новым владельцем и правителем Курильских островов!

В последующем это было еще и сдобрено отказом от требования выплаты Россией компенсаций в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Вот этот новогодний подарок, а по существу реваншистское предложение Абэ своему «другу» Путину. А ведь именно они, оба лидера своих стран, продолжают вести переговоры по мирному договору в увязке с передачей южных Курил. Нужен ли такой мирный договор российскому народу? Нет и еще раз нет!

Каков всё же сейчас ответ президента России на «новогодний подарок» премьер-министра Японии? За президента России спустя неделю вступился МИД России в лице заместителя министра И. Моргунова, который вызвал посла Японии Т. Кодзуки и сделал ему внушение, что вести себя так не прилично и не хорошо. Словом, пожурил посла на «дипломатическом языке», правда, в завершении грозно добавил: «…была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами». На первый взгляд серьезное заявление МИДа за последние годы. Ответ посла Японии нашей стороной не публикуется, но догадаться о нем, исходя из моей переговорной почти 30-летней практики с Японией, правда в области рыболовства, не трудно. Он в таких случаях у японских дипломатов стандартный: «Немедленно передадим в Токио для изучения и ответа». А далее, с учетом, что отвечает не Президент Российской Федерации В.В. Путин, а МИД, последует в лучшем случае: «Вы нас не так поняли, либо у вас перевод не точен и т.д.». Словом, простите, мы будем «хорошими». И вновь за свое: даешь, Россия, Курильские острова в обмен на мирный договор! Чистой воды реваншизм, пересмотр итогов Второй мировой войны.

А как фракции Государственной думы отнеслись к последнему японскому реваншистскому наскоку? Готовы ли они подставить плечо президенту России? Оппозиционные партии — КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР — четко заявили: никаких Курил. А вот «Единая Россия», которая правит бал в Госдуме, молчит. Куда делись ее завсегдатаи у любых микрофонов? Молчат, как и сама фракция «Единая Россия».

В этих условиях только сам президент Российской Федерации В.В. Путин должен принять решение и ответить лично премьер-министру Японии С. Абэ на его неоднократные реваншистские выпады, включая и последний от 2 января 2019 года. В этом ответе рекомендовал бы президенту Путину известить японскую сторону о том, что:

Россия прекращает какие либо переговоры с японской стороной о разработке и подписании мирного договора в увязке с Курильскими островами и считает этот вопрос закрытым;

Россия прекращает изучение проектов о «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах.

Среди внутренних решений президент Путин обязан в срочном порядке, в память о военных подвигах на дальневосточном направлении наших соотечественников в годы Второй мировой войны, восстановить всенародное ежегодное празднование ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ, как это было в прошлом.

Хватит унижаться и лебезить перед японскими реваншистами.