На Украине нет понятия «супружеский долг» — вступил в силу новый закон

Киев, , 21:31 — REGNUM Сегодня, 11 января, на Украине вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» (или «закон о сексе»). Согласно документу, за совершение домашнего насилия суд может наказать общественными работами на срок от 150 до 240 часов или арестом на срок от шести месяцев до пяти лет.

В случае же выявления фактов домашнего насилия соответствующие органы (правоохранительные, управления соцзащиты населения, центры семьи и молодежи, службы по делам детей) должны предлагать пострадавшим обращаться в специализированные центры.

Другое нововведение закона — уменьшение минимального срока уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних. В частности, предыдущая редакция устанавливала наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, а по новому закону санкция будет от 8 до 15 лет.

Кроме того, новая редакция закона вводит уголовную ответственность за принуждение к браку. Теперь принуждение к вступлению в брак; к продолжению принудительно заключенного брака; к вступлению в сожительство без заключения брака; к продолжению такого сожительства; принуждение к переезду в другую страну с одной из вышеупомянутых целей наказываются арестом на срок от шести до трех лет.

В свою очередь, военный эксперт Олег Стариков считает, что вступивший в силу «закон о сексе» отменил такое понятие, как «супружеский долг».

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН подсчитали, что ежегодно Украина теряет (тратится на компенсацию пострадавшим — ред.) сотни миллионов долларов из-за насилия над женщинами.

В ноябре 2018 года председатель правления БО «Позитивные женщины» Елена Стрижак заявила, что в среднем за год на Украине физическому домашнему насилию подвергаются более 1,8 млн женщин. В прошлом году насильники убили около 600 украинских женщин. При этом эксперт не уточнила, какое количество украинских мужчин гибнет в результате домашнего насилия.

«По информации ПРООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает ориентировочно 1,8 миллиона женщин. С каждым годом шокирующая статистика по насилию дома неуклонно растет. По официальным данным, в 2017 году около 600 женщин погибло от рук насильников… В 90% случаев — это насилие мужчин в отношении женщин. Лишь 10% сообщений о насилии в семье доходит до правоохранительных органов», — сказала Стрижак.