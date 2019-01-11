В Эстонии предлагают взять кредит для покупки оружия из-за России

Таллин, , 21:22 — REGNUM

Для укрепления национальных вооруженных сил, прежде всего в сфере противовоздушной обороны средней дальности, эстонскому государству необходим оборонный кредит. Такое заявление сделал бывший вице-канцлер минобороны и директор Международного центра оборонных исследований Свен Сакков на радиостанции Vikerraadio в ходе передачи Reporteritund.

По мнению Саккова, ни процесс современного оборонного планирования Эстонии, ни нынешний уровень финансирования не соответствуют возникшей военной угрозе за восточной границей. Более того, в связи с тем, что географически Эстонии расположилась «на переднем крае» (в непосредственной близости к России), она нуждается в дополнительном финансировании государственной обороны.

Бывший вице-канцлер обозначил существующие проблемы военного потенциала Сил обороны: нехватка ПВО средней дальности, отсутствие береговой обороны, дефицит маневренной бронетехники.

«Однажды мы должны получить танки, что даст нам серьезный «хребет». Развитие этого потенциала требует денег, которых в нынешней модели финансирования нет», — пояснил Сакков.

Он также отметил, что среди друг стран-членов НАТО расходы Эстонии на оборону стоят на четвертом месте снизу, а закупает Эстония оружие по той же цене, что и страны с большим военным бюджетом. Для того чтобы покрыть расходы на закупку военного оборудования и развитие нового военного потенциала Сакков предложил взять кредит. Государство же однако обязано, по его мнению, покрыть дополнительные расходы на содержание и обслуживание военной техники средствами из ежегодного бюджета.

Напомним, что в 2017 году премьер-министр Эстонии Юри Ратас представил в Рийгигоку обновленный проект основ политики безопасности прибалтийской республики. В ходе презентации проект он заявил, что прямое влияние на безопасности Эстонии оказывает возросшая военная активность и «агрессивность» России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Эстонии заявлял, что «российской угрозы» в военном смысле для Эстонии нет, так как она является страной-членом НАТО. В случае же возможной «атаки Москвы», Россия «лишиться ряда городов».

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