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МИД Франции: Стартовал «глобальный диалог в военно-морской сфере» с Японией

Политика

В чём состоит «глобальность» уже пятой встречи французских и японских министров обороны и иностранных дел, не поясняется

МИД Франции: Стартовал «глобальный диалог в военно-морской сфере» с Японией
Иллюстрация: Mil.ru
ВМФ Японии

Париж, 11 января 2019, 20:14 — REGNUM  Пятая встреча глав МИД и минобороны Франции и Японии в Бресте — начало «глобального диалога в военно-морской сфере», сообщил 11 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter.

Глава МИД Франции уточнил, что это уже пятая встреча французских и японских министров, происходящая в формате 2+2, и отметил «укреплённое сотрудничество на благо мира и международной безопасности».

В чём заключается «глобальность» этих переговоров, Ле Дриан не уточнил.

Стоит отметить, что указанная встреча произошла на фоне утверждения в Японии масштабной программы военно-морского вооружения и активизации Токио в направлении территориальных претензий на российские Южные Курильские острова.

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